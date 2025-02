Caracterização de Jullio Reis como Cazuza em filme sobre Ney Matogrosso impressiona

O modelo e ator Jullio Reis surgiu caracterizado como Cazuza no trailer do filme “Homem com H”, lançado nesta segunda-feira (10), que conta a trajetória de Ney Matogrosso, e a semelhança com o cantor impressionou.

Cazuza, que morreu em 1990, vítima da Aids, aparece no filme porque foi namorado de Ney no fim dos anos 70. Jesuíta Barbosa vive o protagonista do longa-metragem, que chega aos cinemas em 1º de maio.

Jullio chegou a gravar cenas da produção na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, usando uma sunga retrô, ao lado de Jesuíta e Bruno Montaleone, que dá vida a outro ex-namorado de Ney. O próprio Ney Matogrosso, hoje com 88 anos, participa do filme.

Carreira

Jullio tem 27 anos e estreou como modelo no curta “Homem-Peixe”, em 2022, e namora Manu Gavassi desde 2021. Os dois ficaram noivos em maio do ano passado e esperam o primeiro filho do casal.

Trailer: