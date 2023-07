Cara de Sapato adia retorno para os EUA para ficar mais tempo com Amanda, diz site

O ex-BBB Cara de Sapato iria retornar para os Estados Unidos, onde ele mora, no início de julho, mas esticou a viagem para ficar mais tempo com Amanda, a campeã do BBB 23. O lutador se despede do Brasil somente nos próximos dias.

As informações são do Extra. Ainda segundo o jornal, os dois estão em um relacionamento, apesar de negarem publicamente, e continuarão o romance a distância.

De acordo com o “Extra”, a cobrança dos fãs por um status de relacionamento preocupa os dois, principalmente Amanda, que aguarda por um pedido oficial de namoro.

“Não rolou nessas férias dele aqui e ela não vai fazer a doida de cobrar. Então, decidiu deixar rolar para ver até onde isso vai, apesar de ainda ter esperança de que essa oficialização venha antes de ele ir embora”, disse uma fonte próxima à campeã do BBB.

Mudança temporária

Amanda também está tentando agilizar o visto americano para passar uma temporada nos Estados Unidos com Cara de Sapato antes do fim do ano. Ele que sugeriu a viagem.

"É que ele se preocupa com a Amanda sozinha em São Paulo, as coisas pós-reality ainda estão acontecendo para ela, mas não engrenaram, e ela só está fazendo esse circuito de presença em eventos como qualquer outro ex-BBB”, acrescentou a fonte.

Durante a passagem de Sapato pelo Brasil, Amanda conheceu os familiares do ex-BBB e foi presença constante nas redes sociais do lutador. No último fim de semana, os dois se reuniram com os amigos de reality show Fred Bruno e Alface.