Camila Pitanga fala sobre bissexualidade após assumir namoro com homem: 'B não é de Beyoncé'

A atriz Camila Pitanga usou as redes sociais nesta quarta-feira (6) para falar sobre bissexualidade, logo após assumir publicamente o namoro com o professor Pactrick Pessoa. Esse é o primeiro relacionamento da artista depois do término com a artesã Beatriz Coelho, comunicando em dezembro do ano passado.

"Gente, a letra B da sigla não é de Beyoncé não, tá?", disse Camila ao fazer referência à sigla LGBTQIA+. "Amem e sejam felizes. Eu tô!", continuou na mensagem, reforçando o recado aos que questionaram a sexualidade.

Legenda: Camila Pitanga usou o perfil no Twitter para mandar o recado Foto: reprodução/Twitter

Essa, inclusive, não foi a primeira vez que Camila falou do assunto. Em entrevista ao podcast 'Calcinha Larga', concedida ainda no ano passado, ela citou a questão. "Cada pessoa tem uma trajetória. No meu caso, acho que me senti mais dona da minha sexualidade aos 40. Da metade dos 30 para os 40 que eu compreendi que eu tinha mais possibilidades de me realizar", afirmou.

Novo namoro

A atriz confirmou o namoro com Patrick Pessoa por meio de clique romântico publicado no Instagram. Logo depois, a assessoria informou à revista Quem que o relacionamento era verdadeiro.

"Amarelo é a cor mais quente. Amo amarelo", escreveu Pitanga em registro em que o amado aparece com um casaco amarelo.

Foto: reprodução/Instagram

O relacionamento de Camila e Beatriz Coelho chegou ao fim ainda em dezembro de 2020. "Após um ano e 11 meses de namoro, as duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente", disse comunicado da equipe da artista na época.