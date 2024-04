Cachorro do DJ Alok come pedras em condomínio e passa por cirurgia

O cachorro do DJ Alok e da médica Romana Novais deu um susto e tanto ao casal. Ele foi internado após comer pedras no condomínio onde eles moram. A notícia foi divulgada pela companheira do artista, em publicação no stories do Instagram, na segunda-feira (15).

A médica postou um vídeo, em que Apollo aparece bem, além da imagem do raio-X do cachorro, onde as pedrinhas ingeridas pelo cão da raça samoieda estão bem visíveis. Segundo ela, porém, o animal está bem e segue em observação após uma cirurgia.

Veja também

"Não imaginei que ele seria capaz de comer tanta pedra. E, mesmo vomitando bastante e colocando para fora, quando ele foi fazer exame, ainda constava muitas no estômago. Precisou fazer cirurgia para retirar e agora está em observação. Que susto passamos!", escreveu.

Recentemente, em 29 de de fevereiro, o DJ anunciou um "novo pet", que intitulou de “um novo membro da família”. Trata-se do cão-robô "Unitree Go2", uma tecnologia de quatro patas que faz de tudo um pouco, como acompanhar o dono, dançar, pular, subir escadas, se alongar e até mesmo dar a patinha. O pet de alumínio é vendido em lojas de varejo on-line, como Amazon e Ali Express, e custa por volta de US$ 2,4 mil (cerca de R$ 12 mil).