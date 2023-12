Bryan Tanaka confirma fim do relacionamento com Mariah Carey: 'Decisão mútua'

O coreógrafo Bryan Tanaka confirmou o fim do relacionamento com Mariah Carey após sete anos. Ele publicou um comunicado nesta terça-feira (26), através das redes sociais, confirmando o término.

"Nossa decisão de seguir caminhos diferentes é mútua e, à medida que seguimos essas jornadas separados, fazemos isso com profundo respeito e um enorme sentimento de gratidão pelo tempo inestimável que compartilhamos", declarou.

O dançarino trabalhava com a cantora desde 2009. "As memórias que criamos e as colaborações artísticas estão gravadas no meu coração para sempre", destacou.

Bryan ainda falou sobre o desempenho de Mariah como mãe. Ela tem dois filhos, os gêmeos Moroccan e Monroe, frutos de seu relacionamento anterior com Nick Cannon.

"A dedicação de Mariah à sua família e o seu compromisso com o seu ofício inspiraram-nos durante a nossa jornada partilhada. Quero expressar meu amor e apreço por Mariah e seus filhos incríveis, cujo carinho e bondade enriqueceram minha vida de uma forma que as palavras não conseguem captar", pontuou.