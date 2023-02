Bruno Mars é anunciado no festival The Town, em São Paulo; veja data e ingressos

O The Town anunciou nessa quinta-feira (2) o cantor Bruno Mars como headliner do Palco Skyline no último dia de festival, em 10 de setembro. Por enquanto, é a única apresentação do norte-americano no Brasil. Do mesmo criador do Rock in Rio, o evento acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista norte-americano, nascido e criado no Estado do Havaí, Bruno Mars possui um histórico com a Rock World, que realiza o Rock in Rio e o The Town, já tendo se apresentado nas edições do Rock in Rio nos Estados Unidos, em 2015, e Lisboa, em 2018.

Quatorze vezes vencedor do Grammy Awards, o cantor já vendeu mais de 200 milhões de singles em todo o mundo, tornando-o um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Recentemente, levou o prêmio de Álbum do Ano no BET Awards de 2022, em nome da dupla Silk Sonic, formado por ele e Anderson .Paak.



24K Magic marcou sua estreia com as vendas mais altas na primeira semana, permanecendo no Top 10 da Billboard 200 por impressionantes 44 semanas consecutivas. O primeiro hit single 24K Magic é certificado quatro vezes platina pela RIAA (Recording Industry Association of America certification) e o sucesso seguinte, "That's What I Like" recebeu seis vezes o certificado de platina.

Bruno Mars também se tornou o primeiro homem e o terceiro artista geral a ter pelo menos três top 5 Hot 100 hits em cada um de seus três primeiros álbuns, seguindo apenas Mariah Carey e Beyoncé. O cantor também é o primeiro artista a ter duas músicas passando 24 ou mais semanas no Top 5 do Hot 100 That's What I Like e Uptown Funk.

Ingressos antecipados

Para os fãs mais ansiosos, o festival está lançando o The Town Card, que equivale a um ingresso no qual o público deverá selecionar a data que deseja ir posteriormente, garantindo a entrada ao evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações.

O The Town Card é a primeira chance do público de garantir a participação na primeira edição do mais novo festival de música, cultura e arte de São Paulo.

A data das vendas do The Town Card está confirmada para o dia 14 de março. Numa parceria inédita, os ingressos serão vendidos exclusivamente online por meio do site da Ticketmaster Brasil.

O The Town Card custa R$ 770 (inteira) e R$ 385 (meia-entrada). Não há cobrança de taxa de conveniência e venda limitada de até quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada.

Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música, no dia do evento. O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou Pix.

A primeira edição já conta com Foo Fighters, Ludmilla, Iza e Criolo como atrações confirmadas. O evento também anunciou, recentemente, uma parceria inédita com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival.