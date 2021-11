Bruna Marquezine ficou em 2º lugar para o papel de Supergirl no filme 'The Flash'

A atriz Bruna Marquezine revelou, em entrevista ao podcast Mamilos, que quase conseguiu o papel de Supergirl no filme 'The Flash', mas ficou em segundo lugar nas audições do longa. Com previsão de lançamento para 2022, a produção terá Sasha Calle no lugar da heroína.

Segundo Bruna, um dos motivos para não passar no papel foi a pandemia de Covid-19, que a impediu de participar dos testes finais do filme. Na época, eles eram conduzidos em Londres, na Inglaterra, onde os brasileiros estavam proibidos de entrar por conta da doença.

"Não tinha como ir, tentaram de todas as formas possíveis. Mas esse não foi o único motivo, o papel era dela", disse Bruna ainda na entrevista.

Mesmo sem poder estar no filme, Bruna explicou que ainda mantém contato com a produção, além de ter ficado feliz com o desempenho do trabalho apresentado. O tema em questão veio à tona enquanto a atriz discutia a "síndrome da impostora" durante o podcast.

Insegurança diante das câmeras

Bruna revelou que o convite surgiu em um momento difícil, em que chegou a se questionar sobre a capacidade de atuação.

Para isso, ela chegou a contratar duas professoras de atuação, estudou as cenas e preparou tudo que podia, mas ainda assim ficou na dúvida sobre mandar o vídeo.

"E eu fui a única brasileira aprovada. Fui para o top 5, fui para o top 2", pontuou. Bruna chegou, inclusive, na fase onde testou a atuação com Ezra Miller, protagonista do filme.