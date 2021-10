Bruna Marquezine chora durante encontro com estilista em Paris: 'Privilégio e bênção'

A atriz Bruna Marquezine compartilhou cliques de sua estadia na Semana de Moda de Paris, onde foi convidada no fim de semana passado. Ela postou no Instagram um vídeo onde aparece chorando durante encontro com o estilista Daniel Roseberry, diretor criativo da grife Schiaparelli.

"Eu amo arte e amo o poder que ela tem de tocar a alma das pessoas", frisou Marquezine, que além de atriz também tem diversas empreitadas no mundo da moda.

"Amo conhecer pessoas criativas, apaixonadas e talentosas, e tamém amo o fato de poder trabalhar com quem eu admiro profundamente. Amo ainda que posso aprender deles e realmente amo o que eu faço. É um privilégio e uma benção que eu posso chamar isso de trabalho", desabafou a morena.

Coleção exclusiva

Em publicação no Instagram nessa quinta-feira (7), Bruna publicou uma série de fotos do encontro na Schiaparelli e contou que foi convidada para conhecer a nova coleção um dia antes do lançamento: "Arte nunca falha em me dar borboletas no estômago".

"Alguns meses atrás eu estava vestindo uma criação da Schiaparelli feita pelo Daniel Roseberry pela primeira vez na capa da Elle Brazil, e foi um momento muito importante para mim e minha equipe em diversas maneiras. Ainda me lembro da ansiedade em apenas tocar uma peça tão icônica", comenta.