Bruna Gomes sai da empresa do ex, Felipe Neto, e remove tatuagem do período em que estiveram juntos

Após dois meses do término repentino entre Felipe Neto e Bruna Gomes, a produtora de conteúdo surgiu diferente. De endereço novo, aparência nova, Bruna também saiu da Play9, empresa do youtuber, e passou a gravar vídeos sem roteiro.

Segundo informações do jornal Extra, Bruna não fez questão de esconder que a separação fez mal a ela. "Em algumas noites eu dormia só por duas horas. Passei por um mês superdifícil, tentando processar tudo o que aconteceu na minha vida, mas agora, mais de um mês depois, eu não tenho mais dúvidas sobre mim. Foi muito doloroso, tem muitas feridas abertas ainda. Eu não posso negar que nesse meio tempo eu pensei em desistir", conta ela em um dos conteúdos.

Legenda: Bruna quer expandir a marca de roupas que abriu no ano passado Foto: Reprodução redes sociais

Depressão

Em conversa com seguidores, Bruna contou sobre o período em que teve depressão e do momento difícil que passou ao lado de Felipe Neto, quando o youtuber foi ameaçado de morte.

Foi nesta época que ela tatuou um Hamsá no braço. Bruna falou sobre o processo de remover a tatuagem, "Quando eu fiz, achava que era a coisa certa. Estava passando por um período muito difícil, em 2019, era uma energia muito negativa, muito ruim mesmo, e eu não sabia explicar o que era aquela sombra, depois veio o início de 2020 mais difícil ainda e culminou com a pandemia. Eu tive a depressão, e no começo de 2020 decidi fazer essa tatuagem. Não me arrependo do desenho, adoro. Mas o momento que ela simboliza me traz muitas coisas ruins que eu só quero esquecer", justifica.

"Transformada"

Agora, solteira, ela quer compartilhar mais da vida com os 9 milhões de seguidores, entre o Instagram e o YouTube, além de expandir a marca de roupas que abriu no ano passado, "Estou transformada. Me sentindo eu mesma, mais forte do que nunca e com a certeza do que sou e do que eu quero" finalizou a produtora de conteúdo.