Bruna Biancardi reaparece nas redes sociais após boatos de que Neymar a teria traído

Após uns dias afastadas das redes sociais, a influenciadora digital Bruna Biancardi, namorada de Neymar, reapareceu no Instagram, no domingo (18). Ela participou de um brunch de Bianca Coimbra, uma das melhores amigas do jogador, que se casa com o parça Cris Guedes na terça-feira (20).

A colunista do Metrópoles Fábia Oliveira divulgou no fim de semana que Neymar teria traído Bruna na véspera do Dia dos Namorados, quando ela já estava grávida do primeiro filho do casal.

Nos Stories, Bruna apareceu sorrindo e recebendo carinho de Bianca em sua barriga. A influenciadora ainda revelou que teve o desejo de comer pastel de feira e foi prontamente atendida no local onde estava acontecendo o brunch.

Já Neymar está na despedida de solteiro de Cris Guedes desde a última quinta-feira (15). Ele e Bruna serão padrinhos do casamento amanhã.

Desde a divulgação da traição, os fãs da influenciadora estão preocupados com seu estado psicológico, já que ela está com pouco mais de quatro meses de gestação. O termo “Bruna Biancardi”, inclusive, está em alta no Twitter desde domingo, devido à revelação de Fábia Oliveira.