Bruna Biancardi nega curtida em post que critica Neymar

Uma suposta curtida de Bruna Biancardi em um tweet que criticava Neymar, repercutiu nesta quarta-feira (20) nas redes sociais. A influenciadora teria curtido o post que dizia: “Se você é pai de menina, ou ainda não é, imagine sua filha com os 18 anos dela, namorando um cara tipo você, com seu caráter e reputação. Você aceitaria de boa o namorado dela? Se a resposta for não, comece a tratar a filha dos outros do jeito que você quer que tratem a sua”.

Bruna resolveu se pronunciar sobre o boato em uma postagem de Léo Dias: “Isso é mentira. Já deu, né?”, escreveu ela.

Grávida do primeiro filho com o jogador, na terça-feira (19) Bruna se manifestou em seu perfil e disse estar mais uma vez decepcionada com o companheiro.

Em junho, Neymar havia sido flagrado traindo Bruna, que já estava grávida, e divulgou uma carta aberta à companheira se desculpando pelo erro.