Bruna Biancardi e Neymar se despedem de amigos antes de mudança para Arábia Saudita

De mudança para a Arábia Saudita, a influenciadora Bruna Biancardi e o jogador Neymar se despediram de parte dos amigos nesta sexta-feira (18), em Paris, França. O atleta assinou contrato com o time Al-Hilal e deixa a Europa, após atuar por dez anos em equipes do continente — primeiro pelo Barcelona, da Espanha, e por último pelo francês Paris Saint-Germain (PSG).

Grávida da primeira filha do atacante, que deve ser chamada de Mavie, a criadora de conteúdo e o boleiro fizeram uma reunião com conhecidos próximos, nesta madrugada, na capital francesa. Estiveram presentes no evento a também influenciadora Carol Cabrino, ao lado do companheiro, o zagueiro do PSG Marquinho, além do primogênito de Neymar, Davi Lucca.

Registros do encontro foram compartilhados nas redes sociais por outros convidados, como Duda Borges, Eduarda Brigoni, Yuri Souza, Louise Gonzalez e Ayrton Pinheiro.

No Instagram, Carol Cabrino publicou uma homenagem à Bruna, de quem é amiga e que teria, inclusive, ajudado a companheira de Neymar a fazer as compras do enxoval de Mavie.

"Ela é tão especial. Antes de conhecê-la de pertinho, já a admirava. Depois, então... Obrigada por cada momento! Você é uma mulher maravilhosa e estaremos sempre juntas. A Mavie vai saber dessa titia que nos ajudou tanto. Desde o comecinho, levou no médico, foi comigo comprar as coisas e torceu tanto por nós! Te amo. Espero vocês", agradeceu a influenciadora ao republicar, nos stories, a postagem da parceira de Marquinhos.

Neymar também fez elogiou o casal de amigos, a qual classificou como sendo sua "segunda família".

"Minha segunda família. Nem sei o que dizer para vocês. Só agradecer por serem quem são, agradecer pelos nossos momentos felizes, pelos nossos momentos tristes, mas sempre juntos. Sentirei muita falta de vocês. Mas sei que essa amizade que contraímos será para vida. Tudo que desejo para mim, eu desejo para a família de vocês. Que Deus abençoe a cada dia todos os passos dessa família. Amo vocês. Já estou com saudade", escreveu o atacante.