Neymar abraça Mbappé em despedida do PSG após ser anunciado pelo Al-Hilal

O atacante brasileiro Neymar esteve no CT do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira (17) e se despediu do elenco do clube francês antes de iniciar sua jornada na Arábia Saudita, onde defenderá as cores do Al-Hilal.

O PSG divulgou imagens da despedida de Neymar e escreveu "Obrigado, Ney". O atacante foi ao gramado apenas para passar por um corredor polonês formado pelos jogadores, que distribuíram tapas enquanto ele passava entre duas fileiras de atletas.

ABRAÇO EM MBAPPÉ

O vídeo também mostra Neymar distribuindo abraços nos companheiros, inclusive em Mbappé, apontado como seu desafeto pela imprensa francesa. O abraço mais caloroso foi no zagueiro Marquinhos.

No Al-Hilal, o atacante brasileiro se juntará a um elenco comandado pelo português Jorge Jesus, ex-Flamengo, e formado por outras estrelas recém-contratadas, caso do português Rúben Neves, do sérvio Sergej Milinkovic-Savic e do senegalês Kalidou Koulibaly.

Para contratar Neymar, o clube saudita ofereceu um salário muito maior em relação aos 4 milhões de euros por mês (R$ 21 milhões) que o atleta ganhava no PSG. De acordo com informações de jornais europeus, ele vai faturar algo em torno de 160 milhões de euros em dois anos, isto é, cerca de R$ 860 milhões.