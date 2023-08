Contrato de Neymar com Al-Hilal não tem pagamento de bônus por produtividade, diz colunista

Neymar foi apresentado no Al-Hilal e vai defender o clube saudita por duas temporadas. O contrato do jogador não prevê pagamento de bônus por produtividade ou postagens nas redes sociais. A informação é do colunista Rafael Reis, do UOL.

O brasileiro vai receber o valor fixo de 320 milhões de euros, que corresponde a 1,7 bilhão de reais por duas temporadas. Aos 31 anos, o craque brasileiro deixou a Europa após dez anos.

O acordo entre o jogador e o time saudita vai até junho de 2025. Há possibilidade do vínculo ser estendido por mais uma temporada. O contrato de Neymar não tem cláusula de produtividade.

O camisa 10 da seleção brasileira não terá nenhuma bonificação automática caso leve o time a conquistar o mundial ou seja eleito melhor jogador do mundo. O camisa 10 do Al-Hilal também não vai receber por postagens positivas sobre a Arábia Saudita ou campeonato nacional nas redes sociais.

O acordo entre as partes é de que a remuneração do jogador não é formada apenas pelo salário, mas também luvas, prêmios por desempenho, além de exploração da imagem do atleta. A estreia do craque deve ser contra o Al-Feiha, no campeonato nacional.