Neymar é anunciado pelo Al-Hilal: 'eu estou aqui na Arábia Saudita'

O Al-Hilal anunciou a contratação do atacante Neymar nesta terça-feira (15). O jogador brasileiro de 31 anos estava atuando no Paris Saint-Germain, da França, e chega ao clube árabe em definitivo, com contrato até o final da temporada de 2024/25.

Após seis anos atuando com a camisa do PSG, Neymar parte agora para um novo desafio em sua carreira. Ao todo, foram dez temporadas jogando na Europa, sendo quatro no Barcelona e seis no Paris Saint-Germain.

VALORES ENVOLVIDOS NA TRANSFERÊNCIA

De acordo com informações publicadas pelo ge, o Al-Hilal pagará 320 milhões de euros para Neymar, valor equivalente a cerca de R$ 1,7 bilhão, de acordo com a atual cotação da moeda europeia. O valor inclui o salário, luvas e acordos comerciais.

Ainda de acordo com a reportagem, o valor da transferência será de 100 milhões de euros, que serão pagos ao Paris Saint-Germain, até então detentor dos direitos econômicos de Neymar.

RELEMBRE A CARREIRA E OS NÚMEROS DE NEYMAR

Neymar foi formado nas categorias de base do Santos e revelado profissionalmente pela equipe paulista em 2009. Em quase cinco temporadas completas pelo Peixe, foram 225 partidas disputadas e 136 gols marcados.

Na temporada 2013/14, o atacante brasileiro acertou com o Barcelona. Na equipe catalã, foram quatro temporadas, 186 partidas e 105 gols e títulos relevantes, como a Champions League, na temporada 2014/15.

Na temporada 2017/18, Neymar foi contratado como a nova estrela do Paris Saint-Germain, da França. No clube, até a última temporada, foram 173 jogos e 118 gols marcados.

FICHA TÉCNICA | NEYMAR

Nome: Neymar da Silva Santos Júnior

Posição: atacante

Nascimento: 05/02/1992 (31 anos)

Naturalidade: Mogi das Cruzes-SP

Altura: 1,75 m

Clubes: Santos, Barcelona-ESP e Paris Saint-Germain-FRA.