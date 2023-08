Neymar quer voltar à Europa ao fim do contrato com o Al-Hilal; jogador vai ganhar quase R$ 2 bilhões

Neymar deve assinar contrato com o Al-Hilal já nesta segunda-feira (14). O brasileiro vai acertar com o time da Arábia Saudita por duas temporadas e receber R$ 1,7 bilhão de reais. Após esse período, o atacante de 31 anos quer voltar a atuar na Europa até 2025, para então disputar a Copa do Mundo de 2026. A informação é do jornal francês "L'Equipe."

O jogador não considera a ida para o futebol árabe como uma "aposentadoria precoce", de acordo com o L'Equipe. Neymar vê a negociação como chance de destravar impasse com o PSG, e com a possibilidade de ter boa compensação financeira.

O intuito do camisa 10 da seleção brasileira era voltar para o Barcelona ou encontrar espaço em outra grande equipe da Europa. No entanto, a complicada situação financeira do time espanhol impediu isso. Outro ponto é que o técnico Xavi Hernández não estava convicto da contratação.

O Chelsea chegou a mostrar interesse, mas o PSG não deu abertura para negociar o jogador por menos de 100 milhões de euros (em torno de R$ 540 milhões). Outro entrave é o salário alto do jogador, em torno de 215 milhõesde reais por temporada. Algo incompatível até com o padrão dos grandes clubes europeus.

Após encerrar sua passagem pelo time árabe, Neymar quer ir para uma grande liga europeia. O intuito é jogar em um país competitivo ao menos um ano antes do Mundial de 2026.

O jogador vai realizar exames médicos nesta segunda-feira e assinar o contrato com o Al-Hilal. Ele vai receber 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) por duas temporadas. É o segundo maior contrato do futebol mundial até o momento, superado apenas pelo de Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr.