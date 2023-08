Neymar chega a acordo para defender o Al-Hilal por duas temporadas; veja valor

Neymar tem negociações avançadas com o Al-Hilal. O jogador brasileiro chegou a um acordo com o time saudita. O brasileiro deve receber 160 milhões de euros (cerca de R$ 860 milhões de reais) por duas temporadas na equipe saudita. A informação é do jornal francês "L'Équipe."

O valor que o craque brasileiro vai receber é praticamente o dobro do que é pago pelo PSG, seu atual clube. A única pendência seria o acerto entre o time parisiense e o clube árabe.

Caso a transferência se concretize, Jorge Jesus terá o brasileiro como novo reforço. O Al-Hilal é a equipe com maior investimento no mercado de transferências do país. Além de Neymar, nomes como Rúben Neves, Koulibaly e Malcom também se transferiram para lá.