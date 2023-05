Neymar pode trocar PSG pelo Manchester United, diz imprensa inglesa

O atacante Neymar, jogador do Paris Saint-Germain (PSG), está entre os alvos do Manchester United no mercado de transferências. O brasileiro vive relação conturbada com a torcida do PSG e a imprensa francesa afirma que o jogador pode ser negociado em breve. Jornais ingleses apontam o United como um dos principais interessados.

As especulações acerca de uma possível ida de Neymar para Old Trafford ganharam força após a AFP noticiar que o xeque catari Jassim Bin Hamad Al Thani melhorou sua oferta de compra do Manchester United dos atuais proprietários, a família americana Glazer, para garantir o sucesso da operação.

De acordo com a imprensa inglesa, Neymar seria uma das possíveis contratações desejadas por Jassim Bin Hamad Al Thani caso a compra do Manchester United seja concretizada pelo xeque catari. Al Thani tem a concorrência de Jim Ratcliffe, dono do grupo petroquímico britânico Ineos, na disputa pela compra do clube inglês.

Neymar, atualmente com 31 anos, defende o PSG, mas está machucado desde fevereiro e só retornará aos gramados na próxima temporada. Caso as especulações da ida do jogador para o Manchester United se confirmem, esta seria a primeira experiência do brasileiro no futebol inglês, considerado por muitos o mais competitivo da Europa.