Torcedores do PSG protestam em frente à casa de Neymar e pedem saída de jogador; veja vídeo

Na tarde de quarta-feira (3), várias centenas de torcedores - a maioria ultras - se reuniram em frente à sede do PSG em Boulogne-Billancourt para manifestar sua insatisfação com os resultados do clube, insultando alguns jogadores como Verratti, Messi, Neymar e o técnico Christophe Galtier.

Alguns deles, cerca de cem pessoas vestidas de preto, também se reuniram por volta das 20h, horário local, em frente à casa de Neymar, lesionado até o final da temporada, em Bougival (periferia de Paris), cantando cânticos hostis como "Neymar, vai embora!", disse à AFP uma das fontes próximas, especificando que alguns deles expressaram o desejo de "querer repetir" a ação todas as tardes.

VEJA O VÍDEO:

📸 PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

"Não deixem as pessoas te colocarem na tempestade delas, coloque-as na sua paz", escreveu o astro brasileiro na quarta-feira no Instagram.

Na sequência destes acontecimentos, o PSG decidiu reforçar a segurança, sobretudo com o reforço de vigilância no centro de treinamento do clube e em frente às casas de Neymar, Messi e Verratti, todos os três alvos de cantos hostis, informou outra fonte à AFP.

"O Paris Saint-Germain condena com a maior firmeza os atos intoleráveis e insultuosos de um pequeno grupo de indivíduos que ocorreram na quarta-feira", reagiu o clube em um comunicado divulgado na noite daquele mesmo dia.

"Seja quais forem as discrepâncias, nada pode justificar tais atos. O clube dá o seu total apoio aos seus jogadores, à sua diretoria e a todas as pessoas afetadas por estes comportamentos vergonhosos", continua o comunicado.

Estes incidentes ocorreram três dias depois da derrota para o Lorient, no Parque dos Príncipes (3-1), a terceira do clube parisiense nos últimos quatro jogos em casa.

"Estamos sinceramente preocupados com o futuro e a sustentabilidade do nosso clube", lamentou o Collectif Ultras Paris (CUP) em um comunicado divulgado na quarta-feira, questionando "se ainda há um piloto no avião".

"A mensagem que queremos passar é que a temporada está ridícula. Como o mercado de inverno falhou completamente até o desempenho em campo, temos jogadores que não lutam por nossas cores, que não respeitam o clube", explicou o torcedor Evan Sarna na quarta-feira à AFP.

O PSG abriu na terça-feira um processo disciplinar contra seu astro argentino, que será suspenso por vários dias depois de uma viagem à Arábia Saudita feita sem um acordo com o clube.