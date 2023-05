Messi vai sair do PSG no fim da temporada, diz jornalista

Lionel Messi não vai renovar seu contrato com o Paris Saint Germain e vai deixar o clube no final da temporada, em junho. As informações são de Fabrizio Romano, jornalista italiano. Ainda segundo ele, a viagem do camisa 30 do PSG para a Arábia Saudita teria sido, justamente, para encerrar o vínculo com o clube.

Segundo Fabrizio, o pai de Messi, que também é o seu empresário, já comunicou ao Paris Saint Germain a decisão tomada por eles. Até o final da temporada o jogador ainda teria mais cinco oportunidades de estar em campo defendendo as cores do clube francês, que são as últimas rodadas da Ligue 1. Porém, esse cenário mudou após o clube ter aplicado uma punição contra o jogador e o ter afastado por duas semanas em decorrência da viagem para a Arábia.

O principal destino do atual campeão do mundo deve ser o Barcelona, da Espanha. O Newell's Old Boys (Argentina), o Inter Miami e o Al-Hilal seriam outros clubes interessados em contratar o jogador.