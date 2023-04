Messi de saída do PSG? Barcelona elabora proposta por jogador, mas aguarda liberação da La Liga

O Barcelona quer Messi de volta e tem uma oferta pronta para isso, segundo o jornal "Sport." O clube catalão aguarda apenas o aval da La Liga para aumentar o espaço na folha salarial e fazer a proposta ao argentino. O intuito é de contratar o atacante por um ano.

A notícia da possível saída de Messi do PSG tem sido frequente na imprensa francesa. O jogador teria se recusado a ter o salário reduzido para permanecer no time. Por outro lado, a equipe catalã já demonstrou publicamente em ter o craque de volta, mas aguarda saída oficial do camisa 10 argentino da equipe parisiense.

ENTRAVE FINANCEIRO

O Barcelona negocia com a La Liga para reduzir as restrições salariais já pensando na próxima temporada. O clube tem cerca de 200 milhões de euro além do limite, mas tem se organizado para viabilizar a vinda de Messi com redução de gastos e vendas de jogadores. Assim, teria mais espaço para contratações como a do craque.

Outro ponto que pode pesar é o interessa da Liga em ter Messi, que é um dos maiores jogadores do futebol, novamente no Campeonato Espanhol. O jogador traria mais visibilidade e abriria portas para mais mercado.

Ainda de acordo com o jornal "Sport", as partes devem chegar a um acordo em maio.