Messi faz história e se torna o primeiro jogador a conquistar os maiores títulos do futebol

Atual campeão do mundo, Lionel Messi escreveu mais um capítulo de sua história no livro do futebol. O jogador se tornou o primeiro futebolista a conquistar todos os títulos mais importantes do futebol. Aos 36 anos, o camisa 10 conseguiu o último troféu que faltava em sua coleção inigualável de títulos, o de campeão da Copa do Mundo como capitão da Argentina.

Atualmente, o "ET", como é chamado por alguns fãs do esporte, pode afirmar que é o único jogador que conseguiu conquistar as Olimpíadas, Champions League, Copa América, Copa do Mundo e Bola de Ouro. Além disso, Messi é um dos jogadores com mais edições de copas do mundo disputada, ao lado de outros jogadores.

Messi também possui números importantes, como o jogador com mais partidas nas copas, mais minutos, artilheiro da albiceleste, melhor assistente e o único jogador a marcar em todas as fases da copa.

Ao total, o jogador soma em sua história 42 títulos, sete bolas de ouro e um prêmio The Best.