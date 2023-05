Fora de combate no PSG, Neymar participa de comemoração de título do Barcelona

Mesmo sem atuar com a camisa do Barcelona há seis temporadas, o astro brasileiro Neymar, atualmente jogador do Paris Saint-Germain (PSG), marcou presença na comemoração do time catalão pela conquista da LaLiga 2022/23, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. As informações são de diferentes veículos da imprensa catalã.

O título nacional do Barcelona foi confirmado neste domingo (14), após vitória por 4 a 2 sobre o Espanyol. Segundo a imprensa local, Neymar teria participado de uma comemoração privada em uma discoteca em Barcelona, ao lado de ex-companheiros de time, como Ter Stegen, Jordi Alba, Sergio Busquets e Sergi Roberto.

De acordo com informações do GE, as idas de Neymar para a cidade de Barcelona não são novidade. O jogador de 31 anos viaja frequentemente para a cidade catalã para visitar o filho Davi Lucca, que mora com a mãe, Carolina Dantas. Neymar morou em Barcelona entre os anos de 2013 e 2017.

NEYMAR PODE DEIXAR O PSG

O PSG venceu o Ajaccio por 5 a 0 no último sábado, pelo Campeonato Francês, e os jogadores do elenco receberam folga por dois dias. Neymar, porém, não esteve em campo na partida. Ele sofreu uma grave lesão no ligamento do tornozelo direito no dia 19 de fevereiro e só retornará aos gramados na próxima temporada.

Legenda: Neymar está fora da temporada pelo Paris Saint-Germain (PSG) Foto: Valery Hache/AFP

Para além dos fatores clínicos, a relação entre Neymar e PSG não é das melhores. O atacante brasileiro pode ser negociado pelo clube francês na próxima janela de transferências, mesmo tendo contrato até 2027, segundo o Le Parisien. Nas últimas semanas, o jogador foi alvo de protestos por parte de torcedores do Paris Saint-Germain.