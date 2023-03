Neymar recebe cirurgia após lesão no tornozelo: 'tudo correu bem'

O atacante Neymar foi submetido, nesta sexta-feira (10), a uma cirurgia para corrigir a lesão sofrida no tornozelo direito há pouco mais de três semanas. O Paris Saint-Germain (PSG) emitiu uma nota para informar que a operação, realizada com a participação de Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira e do Atlético-MG, foi bem-sucedida.

O procedimento foi efetuado no hospital Aspetar, em Doha, no Catar, também com presença dos médicos James Calder e Pete D’Hoodge. De acordo com a nota do PSG, "tudo correu bem" e, a partir de agora,"o jogador seguirá um protocolo de descanso e cuidados". A previsão de retorno é de quatro meses, portanto não deve mais jogar na atual temporada.

Neymar se machucou no dia 19 de fevereiro, em jogo do Campeonato Francês contra o Lille. Na partida, pisou em falso no gramado e acabou virando o pé. O brasileiro deixou o campo chorando muito. O PSG adotou tratamento convencional confiante em recuperá-lo, mas o tratamento não obteve êxito e a cirurgia foi inevitável.

PSG em crise

Sem Neymar em campo, o time parisiense foi eliminado da Liga dos Campeões na última terça (7), quando perdeu por 2 a 0 para o Bayern de Munique no jogo de volta das oitavas de final, após derrota por 1 a 0 na partida de ida.

Eliminado também da Copa da França, nas quartas de final, pelo Olympique de Marselha, a equipe usará o restante da temporada para tentar confirmar o título do Campeonato Francês, onde é o líder com 63 pontos, oito pontos à frente do Olympique, segundo colocado. Restam 12 rodadas para o fim da liga nacional.