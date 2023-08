Neymar curte publicação que Mbappé desejava a saída dele do PSG

Prestes a sair do PSG, Neymar se envolveu em mais uma polêmica. O jogador brasileiro curtiu um post de uma página de futebol que cita que Mbappé não queria a permanência dele no time parisiense.

"POLÊMICA: No verão passado, Kylian Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência, no dia que Neymar praticamente foi anunciado no Al-Hilal, Mbappé voltou aos treinos super feliz", dizia a publicação curtida pelo camisa 10 da seleção brasileira.

Mbappé foi reintregado ao elenco do PSG no último domingo. O movimento ocorreu após o francês decidir reabrir conversas para renovar com o clube. Neymar aceitou a proposta do Al-Hilal no mesmo dia.

O brasileiro vai fazer exames médicos e deve assinar contrato com o time saudita ainda nesta segunda-feira, de acordo com o L'Equipe. A transação pode chegar a 100 milhões de euros.