Após Neymar confirmar saída do PSG, Bruna Biancardi posta em clima de despedida

Após Neymar confirmar a saída do time francês Paris Saint-Germain, e assinar acordo com o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, Bruna Biancardi, namorada do atleta, fez um post no Instagram, nesta quarta-feira (16), em clima de despedida.

A influenciadora contou nos Stories que visitou algumas lojas, na manhã de hoje, e mostrou que estava em uma cafeteria, acompanhada de uma amiga.

“Fomos ao shopping. A gente pediu um café. Talvez nosso último cafézinho francês. Só tomar um café, comer um croissant e voltar para casa”, disse ela no vídeo.

Na terça-feira (15), Bruna contou na rede social que havia saído para fazer compras para o enxoval da filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar. “Os dias estão corridos para dar tempo de comprar tudo. Hoje me deu uma câimbra na panturrilha que eu não sabia que podia ser tão forte”, disse ela, na ocasião.