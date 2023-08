Mansão e carros de luxo teriam sido algumas das exigências de Neymar ao Al-Hilal; veja lista

Reforço do Al-Hilal, Neymar terá várias regalias, além do salário milionário. Entre os itens pedidos pelo jogador para a diretoria do clube saudita, estão oito carros de luxo avaliados em quase R$ 20 milhões de reais e uma casa com 25 cômodos. As informações são do jornal inglês The Sun.

O jogador deixou a Europa após dez anos para fechar com o time da Arábia Saudita. O Al-Hilal pagará 320 milhões de euros para Neymar, valor equivalente a cerca de R$ 1,7 bilhão, de acordo com a atual cotação da moeda europeia. O valor inclui o salário, luvas e acordos comerciais.

O valor da transferência é de 100 milhões de euros, que serão pagos ao Paris Saint-Germain, até então detentor dos direitos econômicos de Neymar. O jogador deve estrear pela equipe na segunda rodada do torneio nacional, em duelo contra o Al Feiha.

Além dos carros de luxo, o atacante também exigiu cinco funcionários em tempo integral na casa em que ele mora no país. O clube também vai custear 100% da estadia e dos restaurantes pelas cidades em que o jogador visitará durante as folgas.

ALGUMAS REGALIAS DE NEYMAR NO AL-HILAL:

Motorista disponível 24 horas por dia;

Casa de 25 cômodos, com três saunas e uma piscina;

Cerca de R$ 430 mil (80 mil euros) por vitória no Al-Hilal.

Geladeira abastecida de suco de açaí e refrigerante de guaraná;

500 mil euros (R$ 2,7 milhões, na cotação atual) por cada postagem nas redes sociais promovendo a Arábia Saudita;

Oito carros de luxo avaliados em quase R$ 20 milhões. Os modelos dos veículos seriam Bentley Continental GP, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracan STO e Mercedes G Wagon, além de uma van da mesma fábrica;