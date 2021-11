Britney Spears rebate Christina Aguilera sobre fim de tutela: "Se recusar a falar é mentir!"

Livre da tutela de seu pai, Jamie Spears, Britney Spears rebateu comentário de Christina Aguilera após a colega se recusar a falar sobre o caso.

Questionada sobre a situação durante o Grammy Latino, na última quinta-feira (19), Aguilera debochou e respondeu com ironia. "Ah, não posso [comentar], mas estou feliz por ela", disse fazendo caretas e abandonando a entrevista.

Nas redes sociais, a princesinha do pop rebateu a fala da colega.

"Eu amo e adoro todos que me apoiaram... mas se recusar a falar quando se sabe a verdade é o mesmo que mentir!!!! Fiquei 13 anos em um sistema abusivo e corrupto, mas por que é um assunto tão difícil para as pessoas falarem??? Eu sou aquela que passou por cima de todos os apoiadores que falaram e me apoiaram, obrigada. Sim, eu me importo!!!", publicou.

Fim da tutela

Na última quarta-feira (17), Britney agradeceu aos fãs que pediam o fim da tutela da popstar com o movimento "Free Britney".

"Então, honestamente estou apenas grata por todos os dias e ter a possibilidade de ter as chaves do meu carro, ter a capacidade de ser uma mulher independente, ver o dinheiro pela primeira vez. Poder comprar velas. Essas pequenas coisas que fazem uma diferença enorme, e sou grata por isso", disse em vídeo.