Brigada com Zezé di Camargo, nora assina nova mansão de Zilu em Orlando

A arquiteta Amabylle Eiroa assinou o projeto da nova mansão de Zilu Camargo nos Estados Unidos. A profissional, que é casada com Igor Camargo, mas é brigada com o pai dele, Zezé di Camargo e com Graciele Lacerda desde 2023, publicou um vídeo mostrando os detalhes da casa nas redes sociais.

Anteriormente, Zilu morava em Miami, em um apartamento avaliado em R$ 4 milhões. Após perder as eleições para o cargo de vereadora em São Paulo, a ex de Zezé se mudou para uma nova mansão, dessa vez em Orlando.

O projeto assinado por Amabylle inclui móveis na cor branca e detalhes em dourado. Zilu já tinha dado um spoiler ao mostrar o novo closet para os seguidores nas redes sociais.

“Quase tudo é novo, exceto pelos objetos que você trouxe do seu acervo, dizendo: ‘Amabylle, quero usá-los, pois eles fizeram parte do meu passado, da minha família e carregam momentos especiais da minha história’. Mais do que funcionalidade, minha missão era criar um lar. Um lugar que te acolhesse com doçura e te envolvesse em paz, onde cada canto tivesse sua essência”, escreveu a profissional.

“Obrigada por realizar meu sonho de ter meu mini castelo”, agradeceu Zilu à nora.

