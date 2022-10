Brasileira Isabella Menin vence concurso Miss Grand International

A brasileira Isabella Menin, 26, venceu o Miss Grand International, um dos maiores concursos de beleza do mundo. A cerimônia ocorreu nesta terça-feira (25), em Jacarta, na Indonésia. "Mais um grande momento na vida", escreveu ela no Instagram.

Isabella foi coroada pela vencedora do prêmio em 2021, a vietnamita Nguyen Thuc Thuy Tien. Com o título, a paulista garantiu a primeira vitória brasileira no concurso e tirou do País o "jejum" de 51 anos sem coroas de "miss". A última vez foi quando a médica Lúcia Petterle ganhou o Miss Mundo, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Em um de seus momentos no palco, Isabella destacou o horror das mortes de crianças nas guerras e pediu que "o poder do amor sempre prevaleça sobre o amor ao poder".

“Desde que minha filha nasceu, coloco ela em todos os concursos de beleza. São 26 anos construindo esse sonho. Foi Deus que fez isso”, disse ao G1 a mãe da modelo, a ex-miss Marília, Adriana Novaes, responsável pelas redes sociais da filha. "O Miss Grand International hoje é o maior do mundo, 'engoliu' o Miss Universo", dimensionou ela.

Quem é Isabella Menin?

A vencedora do Miss Grand International 2022 nasceu em Marília, no interior de São Paulo. Ela é economista e tem mestrado em finanças pelo University College London, na Inglaterra.

Além do concurso internacional, Isabella tem no currículo os títulos de Miss Estudantil de Marília e Miss Teen Internacional, além do Miss Grand Brasil, que a habilitou para concorrer à premiação estrangeira. "Ela foi Miss Goiás pelo supranacional, foi Miss Teen Marília e teen São Paulo", citou a mãe.

Após a coroação, a modelo deve trabalhar por um ano na Tailândia. "Até o fim do ano, ela viaja com mais nove finalistas por cerca de dez países. Vai ficar conhecida mundialmente", comemora Adriana.