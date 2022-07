Boca Rosa vive affair com jogador do Palmeiras, diz colunista; atleta nega

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, está vivendo um affair com Joaco Piquerez, jogador do Palmeiras. Conforme o colunista Peterson Ivo, os dois teriam ficado recentemente em uma festa privada em São Paulo.

Segundo a publicação, o novo casal estaria se conhecendo melhor e mantendo contato diariamente.

Boca Rosa ainda não se manifestou sobre o assunto. Já a assessoria do jogador informou ao Uol que Piquerez nunca viu a influenciadora pessoalmente.

Repercussão entre seguidores

Nas redes sociais, seguidores da influenciadora digital comentaram sobre o suposto affair e fizeram brincadeiras sobre Piquerez ser jogador do time para o qual torce Fred, do canal Desimpedidos, ex-marido de Boca Rosa.

"Pegar amigo de ex é pros fracos, dona Bianca pega o jogador do time que o ex é apaixonado”, escreveu uma fã.

Bianca e Fred se separaram em abril desde ano após especulações de traição do youtuber. O casal passou cerca de um ano e meio junto e são pais de Cris, de 1 ano. Apesar do término, os dois demonstram uma relação harmoniosa.

