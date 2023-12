Blaze: Policia diz que há 'realmente uma organização criminosa' na empresa após investigação

Um relatório da Polícia Civil de São Paulo indica que “existe uma organização criminosa” por trás da Blaze, plataforma de apostas e cassino online. As informações são do jornal O Globo.

Conhecida pelo “jogo do aviãozinho”, também chamado de "Crash", a empresa ficou conhecida após ser divulgada por diversos influenciadores digitais e está na mira da polícia. Uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, exibida no último domingo (17), revelou que o site possui jogos considerados ilegais no Brasil.

Investigadores do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) afirmam que “realmente existe uma organização criminosa, estruturada, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com aporte financeiro obtido através do lucro exorbitante dessa empresa hospedada em paraíso fiscal, que se utiliza de supostas agências de publicidade (agenciadores) que angariam os influenciadores de renome (...) para promover, publicizar e explorar jogos de azar virtual distribuídos em centenas de modalidades no ambiente virtual (site) da Blaze”.

A empresa é sediada em Curaçao, um paraíso fiscal no Caribe. As investigações estão ocorrendo em sigilo e estão em "estágio avançado para identificar os brasileiros responsáveis nessa estrutura de jogos de azar virtual e lavagem de dinheiro”, segundo o relatório da polícia.

Bloqueio da plataforma

Em agosto, a Blaze teve seu site bloqueado pela Justiça. No entanto, a empresa continuou as atividades através de endereços (URLs) alternativos na internet. Investigadores da DEIC afirma que a plataforma agiu com “indiferença e descaso” para “driblar o sistema judiciário”. No fim de novembro, a decisão foi revogada e o site foi liberado.