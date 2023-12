Qual o final de Camila e Fred em Paraíso Tropical? Relembre o que acontece na novela

A personagem Camila, interpretada por Patrícia Werneck, vive um triângulo amoroso com Fred (Paulo Vilhena) e Mateus (Gustavo Leão) na novela "Paraíso Tropical", da Rede Globo.

Apesar de estar em um relacionamento com Fred, começa a se sentir atraída por Mateus. No entanto, com medo de se separar de Fred e causar a demissão do pai, ela segue com o personagem de Paulo Vilhena. Camila também sofre pressão da mãe para permanecer com Fred, pois ele é rico.

Assim, apesar do interesse que acredita sentir por Mateus, ela se casa com Fred. Logo percebe estar bem na relação, e se apaixona verdadeiramente pelo marido.

Veja também

Camila e Fred ficam juntos em “Paraíso Tropical”?

Ao longo da novela, a interferência de Fernanda (Juliana Didone) causa um baque na relação dos dois. Isso porque ela passa a ter interesse em Fred e, ao descobrir que Camila gostou de Mateus, faz o possível para os dois se separarem.

Fernanda é bem sucedida na missão, mas não consegue ficar com Fred, pois ele a vê como uma irmã mais nova. Camila, por sua vez, tenta dar uma chance a Mateus, mas percebe que realmente estava apaixonada por Fred.

No fim de “Paraíso Tropical”, Camila e Fred conseguem se reconciliar e ficam juntos definitivamente. Já Mateus começa a viver um novo amor, dessa vez com Sônia (Mariana Ximenes).