Ator de ‘Smallville’ é investigado pelo Serviço Secreto americano por ameaças a Joe Biden

John Schneider, 63 anos, que viveu Jonathan Kent em "Smallville", uma das séries de grande sucesso dos anos 2000, voltou a entrar em evidência na mídia por estar sendo investigado após fazer ameaças ao presidente dos Estados Unidos. Ele usou seu perfil no "X" (antigo Twitter), nessa quinta-feira (21), quando deixou uma resposta a um comentário de Joe Biden que o Serviço Secreto americano não gostou.

As informações foram divulgadas pelo site Deadline, que repercute a fala de Biden: “Trump oferece muitas ameaças para nosso país: o direito de escolha, direitos civis, direitos de voto e a posição da América no mundo. Mas a maior ameaça que ele oferece é para nossa democracia. Se perdermos isso, perdemos tudo”.

Legenda: O ator ameaçou o presidente estadunidense no X, antigo Twitter Foto: Reprodução/X/@joebiden

Então Schneider respondeu o comentário da seguinte forma: “Senhor presidente, eu acredito que você é culpado de traição e deveria ser pendurado publicamente, seu filho também. Sua resposta é…? Sinceramente, John Schneider”.

Veja também

A fala do ator foi rapidamente apagada, mas fez com que ele fosse investigado pelo Serviço Secreto. Uma ameaça crível ao presidente é considerada um crime de baixa periculosidade. Mesmo assim, os responsáveis podem ser penalizados. Caso seja acusado, o astro pode passar por cinco anos de prisão, uma multa de U$ 250 milhões, além de restrições online.

O Deadline entrou em contato com o ator que respondeu: “Esse é o meu comentário final nisso. Eu não disse ou deixei implícito algo assim. Apesar das manchetes falarem o contrário, na minha postagem eu não chamei por um ato de violência ou ameacei o presidente dos Estados Unidos como muitas outras celebridades fizeram no passado. Eu sugiro que vocês leiam novamente minha postagem e prestem atenção nas palavras antes de acreditar nesse absurdo".

Essa não é a primeira vez que Schneider tem problemas com a justiça, já que em 2018 ele chegou a ficar preso por algumas horas. O ator foi sentenciado a três dias de prisão na Califórnia por não pagar mais de U$ 150 mil em pensão alimentícia para sua ex-esposa, Elvira Castle, mas não precisou cumprir a sentença inteira devido à superlotação do sistema prisional do estado na época.