Blaze fora do ar? Anatel acata decisão da Justiça, mas site continua operando no Brasil

A Justiça do Estado de São Paulo determinou que o site de apostas Blaze, principal patrocinador de Santos e Atlético-GO, seja retirado do ar. A decisão ocorre em virtude da empresa ser citada na CPI das Pirâmides Financeiras. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) acatou a ordem judicial e repassou a determinação às prestadoras. De acordo com o UOL, a agência afirmou, por meio de nota, que: "no intuito de apoiar o devido cumprimento de uma decisão judicial, a Anatel as encaminha para as prestadoras para que estas adotem todas as medidas necessárias ao seu integral".

No entanto, na manhã desta quarta (6), ainda era possível entrar no site. O processo de acesso à internet no Brasil se dá por empresas prestadoras do SMP (acesso à internet móvel) e do SCM (acesso à internet fixa).

PATROCÍNIO DE MILHÕES

Em abril deste ano, Santos e Blaze assinaram um contrato de patrocínio master, o principal da camisa, no valor de R$ 45 milhões, com duração de dois anos. A negociação foi intermediada pelo pai de Neymar, que recebeu uma comissão no valor de 10%, R$ 4,5 milhões, em nome de sua empresa NN Consultoria. A informação foi confirmada por Andrés Rueda, presidente do Santos, em depoimento na CPI.

O pai de Neymar também foi convocado para depor na CPI, mas o depoimento foi retirado da pauta após ele, por meio de seus advogados, enviar documentos que podem ajudar no processo de investigação. No entanto, nada impede que o empresário possa vir a ser chamado novamente no futuro, caso os documentos apresentados não sejam suficientes para elucidar toda a situação.