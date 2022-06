Beyoncé libera capa de Renaissance, seu novo álbum de estúdio

Beyoncé liberou a capa do álbum "Renaissance", seu novo trabalho de inéditas que chega em julho. A cantora já havia quebrado a internet com o lançamento de "Break my Soul", a sexta faixa do CD. A revelação desta quinta-feira (30) foi mais um presente aos fãs.

"Criar esse álbum me permitiu um lugar para sonhar e achar refúgio durante um tempo assustados para o mundo", iniciou a cantora.

Na capa, Bey aparece seminua montada em um cavalo que parece holográfico, em um fundo topo preto. "Renaissance" chega no dia 29 de julho.

Ouça Break My Soul:

"Minha intenção foi criar um local seguro, um local sem julgamentos. Um lugar para ser livre de perfeccionismo e pensamentos exagerados. Um lugar para criar e sentir liberdade", desabafou a cantora na legenda de anúncio da capa.

Para a "Queen B", foi uma "linda jornada de exploração" produzir o álbum: "Espero que vocês encontrem alegria nessas músicas. "Espero que inspire você a liberar o movimento. Ah! E a se sentir tão único, forte e sexy quanto você é", comenta.