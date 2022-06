Beyoncé lançará 1º single de 'Renaissance' nesta terça-feira (21)

Beyoncé divulga música nova do álbum 'Renaissance' nesta terça-feira (21), que tem data de lançamento marcada apenas para o dia 29 de julho. 'Break My Soul' é o primeiro single da cantora com o novo trabalho, que deve ter 16 faixas.

O pre-save de 'Renaissance', que é o primeiro disco solo inédito da cantora desde 2016, já está disponível em diversas plataformas de streaming.

Dessa vez, Beyoncé chega com a colaboração de Ryan Tedder, que compôs com ela o hit "Halo", lançado em 2008. Além disso, Raphael Saadiq, que compôs músicas para Mary J. Blige, D’Angelo, Stevie Wonder, John Legend e Andra Day, também contribuiu para o novo trabalho.

Os rumores apontam que o álbum também deve ter a presença de canções country, entretanto não se sabe se elas estarão presentes já neste lançamento.