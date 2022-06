Beyoncé revela data de lançamento de novo projeto, o ‘Renaissance’

Fãs da cantora Beyoncé foram surpreendidos, neste sábado (16), pela divulgação do nome e da data de lançamento de novo álbum da artista. Sem detalhes, Beyoncé revelou apenas que ‘Renaissance’ deve ser lançado em 29 de julho.

O nome do projeto, a data e o termo “act i”, indicando um lançamento dividido em partes, estão estampados no perfil de Beyoncé no Instagram e no site oficial da cantora.

Foto: Reprodução/Instagram

Plataformas digitais como a Tidal, comandada por Jay-Z, marido da artista, publicaram as mesmas informações em redes sociais.

“Renaissance” deve ser o primeiro projeto lançado por Beyoncé após a chegada do álbum "Lemonade", lançado pela cantora em 2016. O novo projeto também marca o retorno dela ao trabalho solo, após ter saído em turnê com Jay-Z em 2018.