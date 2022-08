Belo e Gracyanne Barbosa têm 15 dias para pagar R$ 483 mil por atraso de aluguel, determina Justiça

O cantor Belo e a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa têm apenas 15 dias para pagar o valor de R$ 483.156,46 referente ao aluguel de um imóvel em região nobre da cidade de São Paulo, determinou a Justiça da Capital.

Segundo informações do portal g1, a sentença foi expedida no último dia 4, e o casal recebeu a intimação no dia 10. O prazo final para o pagamento do valor é esta quinta-feira (25).

O valor total inclui aluguéis, IPTU e contas de consumo que não foram pagas, além de multa contratual, caução, indenização por danos morais e despesas judiciais.

Ainda conforme a publicação, eles também foram condenados a pagar R$ 38.667,09 de indenização por danos materiais.

Entenda o caso

Em junho, o casal tinha recebido uma ordem de despejo do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) por falta de pagamento do aluguel da casa. Segundo a decisão, o casal deixou de pagar o aluguel mensal de R$ 14,3 mil desde outubro de 2018.

O contrato de moradia tinha período de 30 meses com início em 10 de dezembro de 2017. Na época, o aluguel foi de R$ 14,3 mil e o pagamento deveria ser realizado junto do IPTU, totalizando R$ 16 mil.

Recentemente, o valor de um dos shows de Belo virou alvo da Justiça para ser encaminhado ao pagamento de outra dívida do cantor para com o ex-jogador Denilson.

Em comunicado divulgado à imprensa ainda em julho, o advogado do casal, Marcelo Passos, afirma que “não procedem as informações”.