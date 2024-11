Atual corretor de imóveis, ator Marcello Antony visita Fortaleza e elogia mercado de alto luxo

O ator Marcello Antony, conhecido por ser galã de novelas globais desde a década de 1990, atualmente é corretor de imóveis de luxo, mora em Portugal, mas tem passado as últimas semanas no Brasil, visitando construtoras. Nesta semana, ele veio a Fortaleza e concedeu entrevista à Verdinha FM 92.5 na manhã desta sexta-feira (15), onde elogiou o mercado de alto de luxo imobiliário da Capital cearense.

"Fortaleza não deixa dever a nada no Brasil e no mundo com relação à imobiliária de luxo. O que está sendo feito aqui é de encher os olhos e de encher de orgulho o povo cearense. A qualidade dos produtos, da arquitetura e do design é de bom gosto", comentou Marcello, que gosta de ser chamado de "consultor" de luxo.

Marcello chegou a sobrevoar Fortaleza e disse que se ficou impressionado com as possibilidades para o mercado de luxo de imóveis na cidade. Ele destacou a quantidade de terrenos em construção e que ainda serão usados no futuro: "Vislumbrei um futuro imenso para o imobiliário de Fortaleza".

O artista tem sido o rosto da nova campanha da empresa norte-americana The Agency, que busca se estabelecer no Brasil. "Faz parte do meu trabalho eu estando aqui, abrir portas do mercado imobiliário de Fortaleza para o mercado europeu", comentou em entrevista à Verdinha.

Transição de carreira e mudança para Portugal

Marcello mora em Portugal há seis anos, onde após fazer uma novela portuguesa, resolveu fazer transição de carreira por conta de um convite. Ele conta que "sentiu necessidade enquanto empreendedor" de entrar no ramo.

A última novela na TV Globo foi em 2014, e desde então ele relata que só fez dois trabalhos na atuação, para o streaming. O ator e corretor de luxo conta que não tem planos imediatos de retornar à atuação, mas pontua que não largou a carreira na atuação.

"Acho que realmente a única coisa que nós temos de certeza na vida é a mudança. E quem tem esse tipo de entendimento, eu acho que fica mais fácil viver a vida. É muito difícil sair da sua zona de conforto", pontua, refletindo que sua imagem consolidada como ator de novelas o ajuda no mercado imobiliário.