Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de novembro

A noite vai ter Lua cheia, estamos no ápice da lunação de Escorpião. É Lua Cheia no signo de Touro, em conjunção com Urano, trazendo uma energia de transformação e imprevisibilidade. A presença de Urano pode provocar mudanças inesperadas, especialmente relacionadas a valores pessoais e padrões estabelecidos. É um momento propício para reavaliar o que realmente importa e estar aberto a novas perspectivas.



Além disso, Saturno retoma seu movimento direto hoje, após um período retrógrado. Embora essa mudança indique uma retomada gradual de estruturas e responsabilidades, até o início de dezembro, você pode sentir que as coisas ainda não estão progredindo como esperado. É importante ter paciência e persistência durante esse período.



Com Vênus em Capricórnio influenciando esta Lua Cheia, há uma ênfase na necessidade de focar em seus interesses e buscar garantias sólidas. Este trânsito sugere que é hora de compreender o que precisa ser transformado e quais novos caminhos devem ser trilhados para alcançar estabilidade e segurança em suas relações e empreendimentos.

Signo de Capricórnio hoje

A Lua Cheia ilumina sua criatividade, romances e filhos. Novas oportunidades podem surgir nessas áreas, incentivando você a expressar seu lado criativo e a se abrir para novas experiências afetivas. Que tal se entregar aos prazeres ou se jogar em atividades recreativas?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.