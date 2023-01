Ator de Todo Mundo Odeia o Chris chegou a pesar 47kg por 'Doença de Crohn'; entenda

O ator Tyler James Williams, conhecido por protagonizar a série 'Todo Mundo Odeia o Chris', contou recentemente sobre seu diagnóstico com a 'Doença de Crohn'. Devido à doença, o ator chegou a pesar 47 quilos, precisando retirar 15 centímetros do intestino grosso.

Na última semana, Tyler estampou páginas da revista Men's Health com o abdome definido e disse que por muito tempo acreditou que não conseguiria mais ganhar massa muscular.

"Este é para os pacientes de Crohn, aqueles que não conseguem ganhar corpo, as crianças magras e aqueles que prosperam enquanto lutam contra doenças invisíveis. Que todos nós continuemos aprendendo a ouvir nossos corpos e tratá-los melhor", disse Tyler aos fãs.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da doença veio há alguns anos. Em 2017, o ator contou que mesmo treinando muito não conseguia passar dos 60 quilos. Ele estranhou ainda mais a situação quando passou a ter dores fortes de estômago e não conseguir engolir.

Quando procurou ajuda, descobriu que tinha uma obstrução no intestino e passou por uma cirurgia de emergência.

Durante o tratamento, o ator chegou a pesar 47 quilos enquanto se alimentava via intravenosa e usava uma bolsa de ostomia (que remove os resíduos produzidos pelo sistema digestivo e fica acoplada na parte inferior do abdome com uma placa adesiva).

Na época, Tylen, irmão do ator, também descobriu ter a 'Doença de Crohn'.

Os irmãos disseram ter precisado passar por mudanças de hábitos na rotina com intuito de evitar gatilhos da doença, como o estresse.

Legenda: O ator Tyler James Williams, conhecido por protagonizar a série 'Todo Mundo Odeia o Chris' Foto: Divulgação

A DOENÇA

A doença inflamatória gastrointestinal pode acometer desde a boca até o ânus. A condição afeta predominantemente o intestino delgado e intestino grosso.

Os sinais mais comuns são: dores abdominais, diarreia, diminuição do apetite e sangue nas fezes. As causas são desconhecidas.

Há chances de evoluir para um câncer. É indicado passar por exames periódicos e mudar a alimentação, como: restrição ao café e carne vermelha.