Ator da série 'That 70's Show', Danny Masterson é condenado a 30 anos de prisão por estupros

Conhecido pela série "That 70's Show", o ator Danny Masterson foi condenado, nesta quinta-feira (7), a 30 anos de prisão pelo estupro de duas mulheres no início nos anos 2000.

Cada acusação teve sentença de 15 anos, que serão cumpridos de forma consecutiva – a defesa chegou a pedir que as duas penas fossem cumpridas simultaneamente. Uma terceira denúncia foi rejeitada. Masterson também deve ser registrado como agressor sexual.

Ele foi considerado como pessoa com potencial risco de fuga e, por isso, foi detido sob custódia logo após o veredicto. As informações são do jornal O Globo.

Os crimes ocorreram, de forma separada, entre os anos de 2001 e 2003. As duas mulheres relataram que o ator as drogou e estuprou. Uma delas disse que Masterson enfiou um travesseiro no seu rosto enquanto a violentava.

Durante o relato, as vítimas também citaram a Igreja da Cientologia, onde conheceram Danny Masterson. Elas disseram que autoridades vinculadas à organização tentaram convencê-las a não procurar a Justiça. A igreja negou as acusações.

Por sua vez, Danny Masterson disse, durante julgamento, que era inocente e que o encontro com as mulheres teria sido consensual.

Legenda: Em 'Thats 70's Show', Danny Masterson contracenou com astros como Mila Kunis e Ashton Kutcher Foto: Reprodução

Este foi o segundo julgamento por estupro que Masterson enfrentou, após o julgamento anterior ter sido declarado nulo em novembro devido à incapacidade de um júri anterior chegar a uma decisão unânime.

Além da sitcom "That 70's Show", na qual interpretou o personagem Steven Hyde durante oito temporadas até 2006, ele também participou da série "O Rancho", da Netflix, da qual foi demitido em 2017 quando começou a ser investigado por agressões sexuais.