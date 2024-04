Assessora da festa de 1 ano da filha de Viih Tube revela bastidores do evento milionário

Entre os dias 12 e 14 deste mês, o aniversário de 1 ano de Lua di Felici, filha da influenciadora Viih Tube com o ex-BBB Eliezer, deu o que falar nas redes. Com uma super produção, a festa contou com seis meses de planejamento, uma equipe de mais de 250 pessoas trabalhando e um investimento que ultrapassou R$ 3 milhões, de acordo com a assessora da festa, Mariana Vazquez.

O aniversário de Lua foi idealizado com três temas diferentes: Chá da Alice, no primeiro dia; Floresta Encantada da Lua; e Café da Manhã das Princesas. Para que tudo saísse como o planejado, a equipe responsável pela organização do evento precisou de quatro dias de antecedência.

Em entrevista à Revista ELA, Mariana revelou os bastidores da organização.

"Foram 96 horas de montagem para a festa principal e 72 horas para o primeiro dia do evento. A festa de sábado acabou às 21h e já começamos, ao mesmo tempo, a desmontagem e montagem da última festa! 7h de domingo estava tudo pronto para os convidados chegarem. Ou seja, tivemos apenas 10h de montagem e desmontagem", afirma a assessora.

Quanto aos valores abundantes, Mariana destaca que não é possível saber a quantidade exata de dinheiro, tendo em vista que tiveram mais de 20 parceiros da blogueira apoiando a festa, desde a decoração, brindes e buffet.

"Não temos certinho o valor, mas essa é uma festa de mais de R$ 3 milhões, realmente algo que pouca gente que faria", afirma.

Mariana também revelou que o evento contou com o apoio de cerca de 75 empresas, cobertura 24 horas com equipes de 15 assessores e cinco atrações: Larissa Manoela; Galinha Pintadinha; Mundo Bita; Bolo Fofo; Turma do Lucas neto. A cantora Manu Bahtidão estava cotada para fechar a festa, mas cancelou a participação, gerando um grande burburinho sobre o motivo.

Sobre Mariana Vazquez

Em suas redes sociais, Mariana Vazquez se apresenta como assessora de festa, mãe atípica e empreendedora. Atualmente com 31 anos, ela compartilha seu trabalho com os 158 mil seguidores no Instagram, além de mostrar a rotina com seu filho autista.

Dona da "Simples Assim", agência que promove a organização de festas, filmes infantis e empresariais, fala com orgulho da sua atuação nos três dias de evento.

"Foi punk, mas podemos muito mais do que acreditamos. Muita gente me mandou mensagens do tipo 'sabia que você dava conta, você dá conta de ser mãe atípica, claro que iria dar conta de um festão desses sozinha", comenta, emocionada.

Mariana fala que seu trabalho vai muito além do feito por decoradores, ressaltando que sua equipe atua no ordenamento da montagem, no direcionamento da família e dos artistas, na entrega de lembrancinhas, no recebimento de presentes e no final ainda acompanha a desmontagem.