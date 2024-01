Artista venezuelana Julieta Hernandez sofreu roubo e abuso antes de ser morta no Amazonas

"Lá tem uma varanda na frente da casa. Ela estava dormindo e por volta de 1h do dia 23, o suspeito mandou que a esposa dele fosse até a vítima e roubasse o celular. A esposa se recusou e ele então pegou uma faca na cozinha, foi até ela e exigiu o celular. Houve uma luta corporal, ele enforcou a vítima, jogou ela no chão e disse para a esposa amarrar as pernas dela. Assim ela fez", detalhou o delegado titular da Delegacia de Presidente Figueiredo, Valdinei Silva.

