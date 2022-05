Arthur Aguiar mostra filha Sophia cantando hit 'Casa Revirada'

O cantor Arthur Aguiar, que venceu o BBB 22, publicou vídeo nos stories do Instagram mostrando a filha Sophia, de 3 anos, cantando o hit do pai 'Casa Revirada'.

A música foi lançada em fevereiro deste ano, quando o cantor ainda estava no reality show, e foi gravada em parceria com a dupla Matheus & Kauan.

No vídeo publicado por Arthur, a pequena, no colo da mãe, Maíra Cardi, repete a letra da música ao ouví-la tocando no rádio.

A família está em Recife curtindo férias, em um hotel que Maíra e Sophia visitaram enquanto Arthur estava no BBB.

“Acabei de chegar em Recife. Estou aqui com a minha família linda e com o meu empresário (Pedro Mota) e o que está tocando na rádio?”, disse Arthur no vídeo.

Ouça a música