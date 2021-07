Arraiá de Neymar tem jogador 'vestido' de barraca do beijo, testes de Covid-19 e celulares proibidos

Um arraía organizado pelo jogador brasileiro Neymar agitou o fim de semana em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o atleta passa férias. A festa, que começou no sábado (24), teve participação de amigos, modelos e alguns famosos, o anfitrião fantasiado de "barraca do beijo", proibição de celulares e foi até o raiar do dia seguinte. As informações são do jornal Extra.

Neymar estava com uma placa pendurada no pescoço em alusão ao figurino do festejo. Ele, inclusive, fez jus à fantasia, conforme uma testemunha que estava entre os convidados. "Ele parava em frente as meninas e mostrava a placa. Muitas vezes funcionou", revelou, pontuando a animação do jogador.

A troca de beijos, porém, não ficou restrita ao jogador: diversos convocados foram vistos aos beijos. Os convidados, antes de entrarem na mansão, foram testados para Covid-19 e pagaram R$ 100 pelo exame no local. Caso alguém estivesse infectado com o coronavírus, voltaria para casa.

Dados os pagamentos inesperados, uma longa fila de desprevenidos em busca de cartões de crédito foi formada. Ao entrarem no recinto, os celulares eram entregues, devolvidos apenas na hora da saída.

Clima de paquera

Sem preocupações com a infecção, diversas pessoas entraram no clima de paquera. Um convidado que trocou muitos beijos na festa foi o jogador Vinícius Jr., do Real Madrid, que fez par com a ex-BBB Kerline Cardoso. O ator José Loreto, solteiro após término com a DJ Bruna Lennon, também se entregou a carícias durante o evento.

Legenda: Ex-BBB Kerline Cardoso foi vista aos beijos com o jogador Vinícius Jr. Foto: reprodução/Instagram

Já Gabriel Jesus ficou num clima romântico ao longo da festa. O atleta do Manchester City, também de férias no Brasil, levou a nova namorada, a influenciadora pernambucana Raiane Lima, 20 anos, e passou a noite ao lado dela. "Deu para ver que estão muito apaixonados", disse a testemunha ao jornal Extra.

A youtuber Camila Loures também estava presente no arraiá, embora não tenha dividido a informação com os mais de 15 milhões de seguidores no Instagram — ela apenas postara uma foto, horas antes da festa, a bordo de uma lancha. Outras convidadas publicaram registros vestidas a caráter a caminho do evento, marcando os locais em que ficaram hospedadas.

Legenda: Várias convidadas do jogador postaram fotos vestidas a caráter para o arraiá Foto: reprodução/Instagram

Shows

Além do clima de flertes, o evento também foi regado por muita música. O cantor de pagode Suel e o sertanejo Felipe Araújo — que posou com Neymar na casa do jogador — performaram na festa. Araújo, porém, chegou a ficar com uma loira ao fim do evento.

Os festejos de Neymar, porém, não se encerraram no sábado: outro evento, com show do grupo Menos é Mais, estava programado para a noite de domingo.