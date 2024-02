Após quatro casamentos, Marcos Caruso comenta relacionamento com enfermeiro: 'Na hora certa'

O ator Marcos Caruso já foi casado quatro vezes, mas, desde 2018, vive um relacionamento com o enfermeiro Marcos Paiva. Pela primeira vez, o artista falou sobre a relação, que, segundo ele, “foi uma união de almas”.

“Fui casado quatro vezes com mulheres maravilhosas que são minhas amigas até hoje. Minha união com ele foi de alma. Sou reservado e tenho o direito de ser, mas vou falar pela primeira vez sobre isso. Acho que aconteceu na hora certa", iniciou ele, em entrevista à revista Caras.

"O momento que estou vivendo é lindo porque, agora, tudo é possível. Ao mesmo tempo que existe muita patrulha de pessoas horrorosas, moralistas e preconceituosas que não entendem que o ser humano pode amar independentemente do gênero, existe um mundo que se abre para a possibilidade do amor. Se acontecesse isso na minha vida há 20 anos, teria sido difícil. Hoje, não mais”.

Caruso ainda afirmou que tem esperanças de um futuro com menos preconceito. “Quando apresento o Marcos como meu companheiro, ninguém fala nada. Eles veem nos nossos olhares um encontro de almas. Os homens que estão nascendo hoje em dia estão chegando a um mundo muito melhor que antes. Depende de nós construirmos um mundo ainda melhor para os descendentes deles. É um mundo de esperança concreta”.

Antes de Marcos, Caruso foi casado com a atriz Jussara Freire, de quem se separou em 1994. O casal teve dois filhos. Ele também se relacionou com a bailarina Dabi Calichio, sua última mulher, com quem ficou por seis anos.