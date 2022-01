Aos 36 anos, atriz Mariana Rios publica foto de beijo com João Guilherme, de 19

A atriz Mariana Rios, de 36 anos, publicou uma foto beijando João Guilherme, de 19, filho caçula do cantor Leonardo. O registro foi feito em Fernando de Noronha (PE), durante festas frequentadas também por outros artistas.

Participante do último Show dos Famosos, atração dominical da Rede Globo, Rios postou a imagem na qual aparece dando um selinho no ídolo teen.

"Oh, mãe! Olha como o João Guilherme tá no baile!!!", brincou a atriz na legenda da foto. Mariana Rios já foi apontada como affair de Neymar e do cantor Thiaguinho. Solteira, ela tem aparecido nas redes frequentando festas do tipo.

Fãs e demais artistas comentaram a postagem da artista.