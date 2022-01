Vencedor do BBB15, Cézar Lima dá dicas de como investir e aumentar o valor do prêmio

Já faz sete anos que Cézar Lima venceu o BBB15. De lá para cá, o economista e advogado paranaense reuniu bagagem suficiente para afirmar: "Minha dica é tratar o prêmio como um verdadeiro troféu".

Para ele, esse é o principal conselho para quem deseja investir e aumentar o valor do prêmio. À época, Cézar levou para casa o total de R$ 1,5 milhão. Na sequência, ajudou a família e conseguiu aposentar a mãe com os rendimentos. As informações são do GShow.

"Também investi na bolsa de valores e hoje consigo administrar bem os dividendos que me geram", diz. Conforme observa, a visibilidade oferecida pelo programa faz com que surjam ainda mais oportunidades de aumentar o prêmio: "Faça com que o dinheiro trabalhe para você e, nesse período, gaste o que ganhar com publicidade".

Com essa filosofia, ele teve oportunidade de viajar para as 27 capitais brasileiras e sentir todo o carinho da legião de fãs conquistada a partir da participação no Big Brother Brasil.

Dicas para esticar a bolada

Aos interessados em ingressar no reality e, de fato, conquistar o prêmio, Cézar elenca algumas outras dicas importantes. A primeira delas é: tratar o BBB como a maior oportunidade da vida. Depois, demonstrar o coração e a própria essência são fundamentais.

Criar laços com a grande massa brasileira e mostrar a mesma personalidade que impactou a produção e a direção do programa também despontam como itens necessários. Por fim, levar energia, valores, caráter e emoção para a competição, bem como ter empatia diante dos grandes juízes do jogo, o público, tornam-se essenciais.

"Todo ano sou lembrado porque entra no jogo um participante com essência e estilo de viver o jogo semelhante ao que apresentei no programa. Na última edição, era tido como a Juliette de calças", recorda Cézar.

Repercussão

Atualmente vivendo no Mato Grosso do Sul com a esposa, Carol, e o filho do casal, Vicente, de quatro anos, o ex-BBB cuida da fazenda da família enquanto cuida dos outros negócios.

Quanto questionado sobre o impacto do reality na própria jornada, Cézar é enfático: "O programa fez uma revolução na minha vida, me possibilitou ter dignidade, visibilidade social, aumentou minha autoestima. Me tornei advogado, pai, esposo".

Apesar de ter participado de uma edição na qual as redes sociais ainda não ditavam tanto os rumos do jogo, o economista acredita que, se estivesse no programa de novo, repetiria o sucesso da primeira vez.

Cézar Lima Economista, advogado e ex-BBB "Os costumes evoluem, mas a essência do ser humano não muda, não se altera. E essa confluência empática que tivemos com o público alcançaria a grande dimensão que angariou naquela época".